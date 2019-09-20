Главные новости к утру 20 сентября

В матчах первого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» со счетом 0:5 проиграл «Базелю», а ЦСКА со счетом 1:5 проиграл «Лудогорцу».

Как стало известно “Ъ”, в рамках «регуляторной гильотины» могут признать утратившими силу ряд нормативных актов СССР о нескольких профессиональных праздниках. В частности, речь идет о Дне железнодорожника, Дне радио, Дне воздушного флота.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН состоится 25 сентября, сообщают украинские СМИ. Как ожидается, встреча продлится как минимум 45 минут.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали «военные объекты» террористов. На объектах собирали лодки с дистанционным управлением и морские мины.

Мэрия Москвы перенесла согласованный митинг оппозиции на 29 сентября. Изначально планировалось, что акция, рассчитанная на 20 тыс. участников, состоится днем ранее.

США могут перебросить на Ближний Восток ЗРК Patriot, систему противоракетной обороны THAAD и эскадрилью истребителей F-22 Raptors. Усиление военной группировки обсуждается в Вашингтоне на фоне недавнего нападения дронов на объекты компании Saudi Aramco, сообщает The Wall Street Journal.

Генпрокуратура попросила смягчить приговор актеру Павлу Устинову. Он получил 3,5 года колонии за вывих плеча росгвардейца. Подробнее о деле

Как узнал “Ъ”, военный суд отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ Артура Хайруллина, оставившего без компьютеров один из главных факультетов учебного заведения. За год работы он успел разобрать более 500 системных блоков.

О предстоящих 20 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.