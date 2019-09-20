СМИ назвали дату встречи Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН 25 сентября, сообщает украинская газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник. По его словам, запланированная длительность встречи — 45 мин., но она «может продолжаться и дольше». Ожидается, что лидеры двух стран обсудят, в частности, ситуацию в Донбассе, а также привлечение американских инвестиций на Украину.

Это будет первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они должны были провести переговоры в Польше, где в сентябре состоялись мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Господин Зеленский на них приехал, но президент США в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана Дориан.

Подробнее об ожидающейся встрече президентов Украины и США — в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».