Имущество ФСБ выставили на «Авито»

Как стало известно “Ъ”, военный суд Московского гарнизона отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ России Артура Хайруллина, оставившего без компьютеров один из главных факультетов учебного заведения. За год работы в должности прапорщик успел разобрать более 500 системных блоков, понемногу продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Вырученные деньги теперь уже бывший сотрудник спецслужбы, по его словам, тратил на семью и букмекерскую контору.

Как пояснили на заседании суда бывшие командиры подсудимого Хайруллина — а в их числе оказались начальники кафедр, факультетов и даже заместитель начальника всей академии,— 12 апреля 2016 года учебное заведение получило в свое распоряжение несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков. Они сдавались «под ключ» — подрядчик не только выполнил всю внутреннюю отделку, обставил аудитории и рабочие кабинеты мебелью, но даже установил в них компьютеры. Однако переехать в новостройку факультету полгода не удавалось.

Чтобы за это время ничего не пропало, члены специальной комиссии пересчитали и описали имущество, уделив особое внимание компьютерам — их системные блоки запломбировали специальными голографическими печатями. В корпусах был организован пропускной режим, за который с августа 2017 года по распоряжению руководства стал отвечать техник 1-го отделения факультета Айрат Хайруллин. Старший прапорщик принял все имущество под свою ответственность и получил ключи от всех помещений.

Принять у строителей аудитории и кабинеты и поставить их на баланс академии удалось только к осени 2018 года, но торжественный запуск учебного процесса на факультете иностранных языков вновь сорвался. Как пояснил суду заместитель начальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.

Проведенная инвентаризация показала, что почти во всех факультетских компьютерах отсутствуют процессоры и модули памяти. Относительно целыми оказались только 20 системных блоков, но и в них, как установила позже экспертиза, штатные процессоры Pentium были заменены на «устройства неизвестного происхождения без маркировки».

О том, как расхищалась оргтехника ФСБ, Айрат Хайруллин, оформивший явку с повинной, подробно рассказал следствию. По словам прапорщика, получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти «примерно за 25–30 тыс. руб.». При этом техник сообщил, что на первом этапе расхищения он еще рассчитывал купить и вернуть украденное, когда появятся деньги. Разбогатеть прапорщик планировал на спортивном тотализаторе — он зарегистрировался в букмекерской конторе, сделал несколько ставок, но, по его словам, так ничего и «не выиграл», сосредоточившись на хищениях.

Техник признался, что с августа 2017 года стал «еженедельно извлекать и продавать» комплектующие. Он зарегистрировался на сайтах систем бесплатных объявлений «Юла» и «Авито», назвавшись там соответственно Виталием и Валерием, обзавелся постоянными клиентами. Ими стали, например, два брата, специализирующиеся на домашней сборке и настройке компьютеров. Они рассказали в суде, что более года их снабжал запчастями молодой человек, представившийся им Артуром. Они встречались с ним возле разных станций метро, но при этом, по словам братьев, ни разу не поинтересовались, где работает Артур и какие компьютеры разбирает.

В марте 2018 года, когда количество разобранных компьютеров исчислялось уже сотнями, старший прапорщик, как следует из его показаний, в очередной раз одумался. Он взял кредит в банке, купил 25 процессоров и вставил их в системные блоки, после чего, впрочем, с удвоенной энергией приступил к демонтажу. К лету того же года, по словам Айрата Хайруллина, в служебных помещениях двух новых корпусов не осталось ни одного целого компьютера, и расхитителю пришлось перебираться во вверенные ему учебные аудитории. С повинной же к начальнику он пошел, когда была реализована последняя партия запчастей. Все вырученные деньги, по словам продавца, он истратил на нужды «членов своей семьи».

Назначенная следствием экспертиза установила, что прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тыс. руб. каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тыс. руб. Общий ущерб по делу суд определил в 7,273 млн руб.

Военный суд отнесся к прапорщику либерально, приняв к сведению, что он оформил явку с повинной, раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, положительно характеризовался по службе, а также «не был ранее замечен ни в чем предосудительном». С учетом этого предъявленное Айрату Хайруллину обвинение в тяжком преступлении — краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) — суд переквалифицировал на преступление средней тяжести и дал старшему технику четыре года колонии-поселения. Причем к месту отбывания наказания осужденный должен был добираться сам, а время поездки ему зачтут в срок наказания.

Сергей Машкин