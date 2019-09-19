Генпрокуратура попросила смягчить приговор Устинову как «чрезмерно суровый»

Генеральная прокуратура России считает необходимым смягчить приговор актеру Павлу Устинову, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Напомним, господин Устинов получил три с половиной года колонии за вывих плеча росгвардейца. Надзорное ведомство считает вину актера доказанной.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев внес апелляционное представление в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова»,— цитирует господина Куренного «Интерфакс».

По его словам, Генпрокуратура не оспаривает доказанность вины господина Устинова и правильность квалификации его действий. При этом ведомство полагает, что приговор подлежит изменению в связи с «несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости». «Генеральная прокуратура Российской Федерации просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы»,— сообщил Александр Куренной.

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16 сентября 23-летний Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа при задержании на акции протеста (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Во время судебного разбирательства прокурор просил назначить Павлу Устинову наказание в виде шести лет в колонии.

После вынесения приговора в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и других городах России начались пикеты в поддержку осужденных после московских протестов летом 2019 года.

В защиту Павла Устинова с коллективными и одиночными обращениями выступили актеры, музыканты, телеведущие. Также в его защиту выступил глава генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, а глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что, по его мнению, господину Устинову достаточно было назначить один год условного срока.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить».