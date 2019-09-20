Главные анонсы 20 сентября

В Оренбурге президент России Владимир Путин проведет двухстороннюю встречу с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым. Об отношения России и Киргизии

В Москве пройдет заседание комиссии Госдумы по делам о вмешательстве в дела РФ. В ходе заседания планируется обсудить доказательства вмешательства в дела РФ с представителями Минюста, Центризбиркома и Роскомнадзора. Комиссия была создана в августе, в нее вошли 12 человек. О работе комиссии

Кишинев с двухдневным визитом посетит заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Он выступит на пленарном заседании Российско-Молдавского экономического форума и встретится с президентом республики Игорем Додоном и премьер-министром Майей Санду. О готовности Москвы к перезагрузке отношений с Кишиневом

В России стартуют продажи новых смартфонов Apple: iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Как ранее сообщали ритейлеры, объем предзаказов на новую линейку iPhone в России в два-три раза превысил показатели 2018 года. О новых iPhone