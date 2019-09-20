СМИ сообщили о планах США отправить системы ПРО и истребители на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных систем противоракетной обороны и истребителей. Усиление военной группировки обсуждается в Вашингтоне на фоне недавнего нападения дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В частности, США могут передислоцировать в регион еще несколько зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которые можно быстро развернуть для защиты определенных районов, либо систему противоракетной обороны THAAD, способную перехватывать баллистические ракеты и охватывать большую территорию. Кроме того, на Ближний Восток могут отправить эскадрилью элитных реактивных истребителей — предположительно, F-22 Raptors. Их планируется разместить на авиабазе Принц Султан, находящейся к востоку от Эр-Рияда.

Как уточняет WSJ, ни одна из этих систем не могла бы защитить от скоординированных атак крылатых ракет и беспилотников, но укрепила бы оборону региона, особенно от удара баллистических ракет. По данным издания, США также намерены оставить в регионе свой авианосец и другие военные корабли.

Сегодня, 20 сентября, у представителей Центрального командования ВС США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, запланированы несколько встреч. Как ожидается, сегодня же президент США Дональд Трамп встретится с членами Совета национальной безопасности, чтобы обсудить возможные ответные меры на атаку на объекты Saudi Aramco.

Накануне представитель Объединенного комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер заявил, что США пока не готовятся к усилению своей группировки на Ближнем Востоке. «Я не хочу делать какие-либо предсказания относительно сил США в регионе. <…> Мне пока не о чем объявить»,— сказал он на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, нападение на два завода Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено 14 сентября. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы, но США обвинили в случившемся Иран. Минобороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке.

О последствиях нападения — в материале “Ъ” «Нефти подняли премию».