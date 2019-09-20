«Краснодар» стартовал на групповом этапе Лиги Европы с катастрофы. В Швейцарии лидер российского чемпионата умудрился проиграть оппоненту по группе C «Базелю» со счетом 0:5, потерпев одно из самых болезненных поражений в своей истории.

«Базель», клуб не шикующий, но с хорошим бэкграундом, с достижениями, пусть относительными, на уровне Лиги чемпионов, вышел на этот матч, кажется, здорово заряженным. Натиск на старте в исполнении хозяев — штука привычная. Но базельский был уж слишком долгим: прошло три минуты, пять, десять, а «Краснодару» никак не удавалось получить мяч, никак не удавалось отодвинуть игру подальше от своей штрафной. Вообще-то в нынешнем сезоне его, кажется, никто еще не «возил» так жестко, как «Базель». И отсутствие травмированных Рики ван Вольфсвинкеля с Кемалем Адеми, не последних людей в нападении швейцарского клуба, ему нисколько не мешало.

«Краснодар» держался с трудом, а пропустил, когда и так-то энергичному, злому, обводящему и бьющему «Базелю» еще и здорово помог кубанский игрок.

Игроком этим был Александр Мартынович, выдавший идеальный пас-«обрез» на ход Кевину Буа. Тот рванул в свободный коридор и, сблизившись с голкипером Матвеем Сафоновым, очень тонко и очень вовремя подсек мяч мимо него.

А поведя, «Базель» показал, что умеет неплохо стрелять и издали. Несколько таких выстрелов просвистели поблизости от стоек краснодарских ворот.

«Краснодар» же впервые пальнул по воротам «Базеля», когда до перерыва оставалось играть уже чуть меньше половины тайма. Правда, этот удар просигнализировал о радикальных изменениях в его футболе. Ну да, это уже было похоже на тот «Краснодар», который сейчас весьма недурно выглядит в российском первенстве и возглавляет его таблицу: резкие фланговые атаки, неприятные навесы, заставляющие напрягаться швейцарскую оборону. А она, эта оборона, под давлением явно задрожала. И одна из ошибок вылилась в грандиозный момент у Магомеда-Шапи Сулейманова, которому надо было, по сути, лишь не промахнуться по воротам с полутора десятков метров: вратарь Йонас Омлин, только что страховавший защитников, занять правильную позицию не успевал. Мяч створ, однако, миновал.

И вроде бы назревал ответный гол. Но — не дозрел.

Наоборот, «Краснодар» дождался беды. Снова — после потери. Теперь она произошла на чужой половине и разогнала отличную базельскую контратаку. Ее венчали классный пас вразрез от Валентина Штокера на выскакивавшего из-за спин соперников Кевина Буа и его второй техничный удар, вариантов взять который у Сафонова не было.

Эквивалентом краснодарской катастрофы этот гол вроде бы еще не был. Казалось, ресурсы, чтобы ситуацию изменить, у «Краснодара» есть. И второй тайм открылся эпизодом, в котором Вандерсон устроил Сулейманову чистейший выход один на один с Омлином. Но швейцарский голкипер дотянулся до отправленного в ворота мяча, а через секунду умудрился успеть заблокировать добивание от Ивана Игнатьева.

Расплата за упущенный шанс была суровой. «Базель» тут же огрызнулся атакой с навесом с правого фланга, вылившимся в отскок по центру к Луке Зуффи, мазать не собиравшемуся. И это несчастье «Краснодар» просто развалило на кусочки. Такой жалкой эту команду те, кто за нее переживает, может быть, не видели никогда. «Краснодар» допускал ляп за ляпом. Иногда создавалось впечатление, что ему мало трех голов, что он готов сам привезти себе четвертый любой ценой. И привез ведь вскоре. И это был именно гол себе, автогол — от выловившего в воздухе базельский прострел Тонни де Вильены.

0:4 — с таким счетом «Краснодар» уже однажды проиграл в текущем сезоне. В квалификации к Лиге чемпионов четыре безответных мяча дома ему забил греческий «Олимпиакос», отправив из главного еврокубка во второй по рангу. Но скопировать тот результат не вышло. Швейцарский вариант «Краснодара» был настолько податлив и слаб, что даже от успокоившегося «Базеля» пропустил пятый гол: его забил Ноа Окафор. А мог пропустить и шестой, и седьмой… И этот удивительный проигрыш, конечно, здорово ухудшил краснодарские перспективы на выход в play-off из группы, где помимо «Базеля» у него еще два крепких конкурента — испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

В четверг поздно вечером по московскому времени начал выступление на групповом этапе Лиги Европы второй его российский участник. ЦСКА, выступающий в группе H, также на выезде играл против болгарского «Лудогорца».

Алексей Доспехов