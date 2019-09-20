Из свежей почты

Лиза Рябикина, 9 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 81 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 18 тыс. руб.

Лиза родилась туго обвитая пуповиной. На вторые сутки у нее начались судороги. Дочку долго выхаживали в больнице, но после выписки врачи говорили, что Лизе ничем не помочь: она будет неподвижной, слепой и глухой. Дочку взяли на лечение в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), там подобрали противосудорожную терапию и начали реабилитацию. Дочка ожила, начала реагировать на голоса и музыку, узнавать нас. Но до сих пор не может сидеть и стоять без поддержки. Кроме того, у нее сколиоз и почти не действуют руки. Лечение надо продолжать, но денег у нас нет. Наталья Рябикина, Забайкальский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Лиза нуждается в госпитализации для продолжения восстановительного лечения. Нужно снизить тонус мышц, увеличить двигательную активность, улучшить координацию движений, моторику и речь девочки».

Аксинья Бараболя, 3 года, Spina bifida — врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 200 200 руб.

Внимание! Цена обследования 493 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 43 тыс. руб.

У дочки сразу после рождения обнаружили спинномозговую грыжу. Нас направили в Москву, в НИКИ педиатрии, где Аксинью прооперировали: иссекли грыжу и установили шунт в головной мозг. Через год дочке сделали повторную операцию на спинном мозге. Тогда же я узнала о программе «Русфонд.Spina bifida» в клинике Глобал Медикал Систем и обратилась туда. Аксинье готовы провести обследование и подобрать лечение. Прошу, помогите нам с оплатой! Наталья Бараболя, Смоленская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Аксинье требуется обследование команды специалистов, которые определят тактику лечения и подберут программу реабилитации».

Аня Шроф, 7 лет, деформация правой ноги, требуется операция и лечение. 140 552 руб.

Внимание! Цена операции и лечения 177 552 руб. Телезрители ГТРК «Поморье» соберут 37 тыс. руб.

Сразу после рождения у Ани обнаружили патологию головного мозга — кисту в височной области. Затем у дочки случился частичный паралич правой стороны тела. В год ни сидеть, ни ползать дочка не могла. Мы начали лечение, пробовали разные методы. В три года Аня села, потом встала на ножки. Но правая стопа у нее подворачивалась. После операции по рассечению сухожилия стопа выправилась, но вскоре случился рецидив. Нам посоветовали обратиться в ярославскую клинику. Аню берут туда на лечение, но оплатить его мы не в силах. Ксения Шроф, Архангельская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Ане необходимо комплексное лечение: удлинение ахиллова сухожилия и наложение гипса на всю голень с захватом коленного сустава».

Ратмир Татаренко, 2 года, туберозный склероз, эпилепсия, требуется лекарство на год. 145 430 руб.

Внимание! Цена лекарства 323 430 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Псков» соберут 28 тыс. руб.

В месяц у сына обнаружили опухоли в голове и сердце. А в полгода у него начались судорожные приступы. Эпилептолог предположила, что у Ратмира туберозный склероз — редкое генетическое заболевание, при котором в органах и тканях образуются опухоли. Они доброкачественные, но серьезно нарушают работу организма. Ратмиру подобрали препарат сабрил. Когда сын начал его принимать, судороги почти прекратились. Но наши средства исчерпаны, покупать лекарство сами мы не можем. Помогите! София Татаренко, Псковская область

Ведущий научный сотрудник НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Мальчику по жизненным показаниям требуется препарат сабрил, который эффективно купирует эпилептические приступы. Это лекарство не зарегистрировано на территории РФ, но разрешено к ввозу и применению».

Почта за неделю 13.09.2019 — 19.09.2019

Получено писем — 72

Принято в работу — 45

Отправлено в Минздрав РФ — 1

Получено ответов из Минздрава РФ — 1