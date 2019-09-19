Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

Директор Росгвардии Виктор Золотов считает чрезмерным срок три с половиной года, назначенный актеру Павлу Устинову за вывих плеча росгвардейца на акции протеста. По его мнению, этот срок надо добавить блогеру Владиславу Синице, который получил пять лет колонии за сообщение в Twitter, в котором, как признал суд, содержался призыв к насилию в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

«Суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал бы год условно (Устинову.— “Ъ”). А вот эти три с половиной года перевел бы на Синицу. Вот моя точка зрения»,— сказал журналистам господин Золотов. Он сказал, что блогер «малым сроком отделался». «Ему (Синице.— “Ъ”) дали пять, по-моему, вот еще три с половиной (добавить.— “Ъ”) за призывы убивать жен, детей»,— сказал господин Золотов (цитата по ТАСС). «И слава богу, что он нам не попался!» — отметил глава Росгвардии.

Сестра актера не согласилась с господином Золотовым. Она рассказала Telegram-каналу «Подъем», что семья будет добиваться оправдательного приговора. «При всем уважении к этому человеку (Виктору Золотову.— “Ъ”) здесь я с ним не соглашусь, потому что у нас есть все доказательства, что Павел невиновен. А зачем невиновному человеку один год условки? Мы будем бороться (за полное освобождение.— “Ъ”)»,— сказала она.

Напомним, блогера Синицу суд приговорил к пяти годам колонии общего режима за экстремизм (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) из-за его поста в Twitter о деанонимизации силовиков, участвовавших в разгоне несанкционированных акций протеста и об угрозах для их детей. Судебное следствие продолжалось один день. Владислав Синица признал факт размещения призыва в Twitter, но не признал вину. Блогер утверждал, что не призывал к насилию, но «подразумевал», что «если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться "народные волнения"».

Актер Павел Устинов был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча бойцу ОМОНа во время задержания на акции протеста (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ч. 2 ст. 318 УК РФ). Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены, подключившегося к делу накануне, направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру на подписку о невыезде.

Подробнее о приговоре Павлу Устинову — в материале “Ъ” «Сделали мальчишку монстром».