Московским камерам добавят подмосковную объективность

Столичные власти арендуют 600 новых камер у компании МВС МС, выигравшей тендер Центра организации дорожного движения (ЦОДД). С ней будет заключен пятилетний контракт на 3,5 млрд руб. Компания, как выяснил “Ъ”, уже заключила договор генподряда с оператором подмосковной системы фиксации нарушений, который теперь будет управлять крупнейшей в столичном регионе группировкой камер.

Мэрия Москвы подвела итоги аукциона по выбору компании, которая предоставит столичному ЦОДД в аренду 600 новых дорожных камер (“Ъ” уже рассказывал о тендере). Конкурс выиграло московское ООО МВС МС, с которым будет заключен пятилетний контракт на сумму 3,5 млрд руб.

По данным kartoteka.ru, компания была учреждена в 2018 году, сейчас 100% акций МВС МС принадлежат ее гендиректору Андрею Денисенкову. Компания со схожим названием — «МВС Груп» — является оператором всей системы фиксации нарушений в Подмосковье. Она известна тем, что в рамках концессии получает 233 руб. из бюджета области за каждый оплаченный штраф, вынесенный с помощью камер (в 2018 году заработала на этом более 3 млрд руб.).

«На уровне акционерного капитала компании друг с другом никак не связаны,— пояснил “Ъ” представитель МВС МС.— Между компаниями заключен договор генподряда и эксплуатации комплексов».

«МВС Груп» будет заниматься строительством и эксплуатацией инфраструктуры (обслуживанием камер, IT-системы), поясняет собеседник “Ъ”, а МВС МС возьмет на себя финансовые, проектные и юридические обязательства перед ЦОДД.

Что касается схожести названий, то изначально предполагалось, что «МВС Груп» будет соинвестором и акционером проекта, но в итоге компании договорились об участии «МВС Груп» только как операционного партнера, поясняет представитель МВС МС: «МВС осталось в названии исторически».

С учетом того, что у компании уже есть 2,5 тыс. камер в области, выход ее на московский рынок сделает «МВС Груп» крупнейшим оператором систем фиксации нарушений в столичном регионе. «Принадлежность комплексов для водителей особой роли не играет,— говорит эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.— Но на фоне роста парка камер и расширения их функционала все острее встает вопрос об обоснованности ограничений скорости, разумной организации движения и защите водителей от ошибок. Данные с комплексов сами по себе не могут быть основанием для штамповки постановлений, они должны подробно исследоваться, а сегодня этого, к сожалению, не происходит». Напомним, в прошлом году на уровне Госдумы и правительства обсуждался вопрос об отмене допустимого без штрафных санкций превышения скорости (сейчас составляет 20 км/ч). Однако решение было отложено на время проверок обоснованности скоростных ограничений по всей России.

В тендере ЦОДД помимо МВС МС участвовало еще несколько структур, включая «Ростелеком» (ранее инвестировала в системы фотовидеофиксации в ряде регионов). Любопытно, что на прошлой неделе конкурс был приостановлен по решению ФАС в связи с жалобами. Одну из них подала компания «Лаборатория цифрового зрения», резидент Сколково, производитель комплексов «Птолемей» и «Декарт» (реализовала проекты по фиксации нарушений в Волгоградской, Ульяновской, Костромской областях, Красноярском крае). Компания назвала условия конкурса чрезмерно детализированными и жесткими: предъявлены требования к высоте, ширине и глубине объектива камеры, частоте кадров видеокамеры, габаритам и модулю прожектора и другому оборудованию.

Были и жалобы от других компаний, которые пытались обжаловать условия конкурса, но в ФАС все доводы признали необоснованными, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

600 новых камер после завершения конкурса появятся в 2020 году, заявляли раньше в ЦОДД. Общее количество комплексов фиксации нарушений в городе, таким образом, достигнет 2,6 тыс. Сейчас работает чуть более 1,5 тыс. камер: за семь месяцев 2019 года с их помощью было вынесено более 14 млн штрафных постановлений.

Иван Буранов