Московские власти закручивают объективы

В следующем году водители столкнутся с усилением контроля на московских улицах. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы возьмет в аренду 600 новых камер, потратив на это более 3,6 млрд руб. Общее количество комплексов фиксации нарушений в городе, таким образом, достигнет 2,6 тыс. Содержать оборудование, выяснил “Ъ”, возможно, будет оператор подмосковных камер: компания уже думает об участии в тендере ЦОДД.

Столичные власти разместили на сайте госзакупок тендерное задание на аренду новых 600 стационарных камер. Контракт с компанией-победителем будет подписан на пять лет. Максимальная его сумма составляет 3,65 млрд руб. Результаты конкурса подведут в сентябре. Новые комплексы появятся на дорогах уже в следующем году.

В Москве, напомним, действует крупнейшая в РФ система фиксации нарушений. Она состоит из 1,66 тыс. стационарных комплексов, а также 58 передвижных, 214 мобильных парконов, 107 камер на автобусах «Мосгортранса». В 2018 году с помощью камер вынесено 25 млн штрафных постановлений, за семь месяцев 2019 года — 14,9 млн постановлений. Первые комплексы в столице закупались за бюджетные средства. С 2016 года ЦОДД город платит только за данные, арендуя камеры у их владельцев. Сейчас 810 стационарных приборов находятся в аренде, владеют ими в том числе компании «Алагер», «Строй Инвест Проект».

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Комментируя конкурс, в ЦОДД отметили, что с 2010 года количество погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 39%, в том числе благодаря камерам. В «Москве с ее огромной территорией еще, к сожалению, есть места, где не хватает камер,— пояснили в центре.— Наша цель — установить их на еще незакрытых и появляющихся очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими. Часть камер будет установлена на контроль выделенных полос». В центре отметили, что данные с камер будут использоваться не только для штрафов, но для «дорожной аналитики», включая прогнозирование пробок.

Наращивать парк камер столичные власти собирались еще в 2018 году, вице-мэр Максим Ликсутов говорил о планах арендовать 740 камер. В правительстве Москвы, по данным “Ъ”, обсуждается дальнейшее расширение системы, объявленный конкурс не последний. Участники тендера пока неизвестны, но среди них, выяснил “Ъ”, может оказаться «МВС Груп» — оператор подмосковных комплексов. Компания известна тем, что получает 233 руб. за каждый уплаченный штраф в рамках концессии с правительством Мособласти (в Москве такой схемы не будет). В «МВС Груп» “Ъ” заявили, что «внимательно рассматривают все региональные конкурсы на создание систем на дорожной инфраструктуре, в том числе в профильной для нас области фотовидеофиксации нарушений». «Что касается конкурса в Москве, то в настоящее время компания изучает экономику проекта»,— отметили в компании.

Параллельно с увеличением числа камер ЦОДД пересматривает скоростные режимы. На участке Дмитровского шоссе от МКАД до деревни Грибки в середине августа разрешенная скорость увеличилась с 60 до 80 км/ч. Обсуждается увеличение лимита с 60 до 90 км/ч на участке Северо-Западной хорды. Несколько дней назад на пяти участках МКАД скорость движения ограничили 80 км/ч. После обсуждения в СМИ и соцсетях ЦОДД признал решение ошибкой, пообещав новые знаки демонтировать. Штрафов никто не получил.

В Москве сохраняется большое количество дефектов организации движения (лишние знаки, неудобная разметка и т. д.), говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Пока тотального контроля не было, водители такие места преодолевали, совершая незначительные нарушения,— говорит он.— Теперь, когда камера будет буквально на каждом шагу, это будет сделать гораздо сложнее. Все это приведет к не росту дисциплины среди водителей, как этого хотят столичные власти, а к коллективному неврозу. Люди будут бояться совершить лишний, даже законный, маневр, боясь получить штраф. Вместе с активным развитием системы распознавания лиц в Москве на выходе мы получим некое подобие цифрового концлагеря».

Иван Буранов