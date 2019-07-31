Дорожные камеры показали на карте

Госавтоинспекция впервые раскрыла данные обо всех стационарных и мобильных камерах фиксации нарушений, установленных на дорогах России. Речь идет примерно о 15 тыс. приборов. Новый сервис был запущен после госсовета по безопасности дорожного движения, где президент Владимир Путин призвал не скрывать места установки камер. Ранее эти места раскрыли столичные и подмосковные власти.

ГИБДД России 31 июля запустила на сайте новый интерактивный сервис — интерактивную карту, на которую нанесены все комплексы фиксации нарушений ПДД, размещенные на дорогах России. Пользователям предлагается выбрать интересующий регион, после чего выпадает список всех камер с адресами и их расположение на карте.

Кликнув на комплекс, можно узнать список нарушений, которые способен фиксировать комплекс. Пока система может содержать неполные данные, сервис работает в режиме тестирования, пояснили в Госавтоинспекции, но впоследствии количество комплексов, отображаемых на карте, вырастет.

На данный момент на дорогах используется более 12 тыс. стационарных и 3,8 тыс. мобильных комплексов. Мобильные камеры (треноги) на карту тоже нанесены.

Решение о запуске сервиса принято по итогам госсовета по безопасности движения, который проходил в конце июня 2019 года. Президент Владимир Путин тогда впервые затронул тему фиксации нарушений с помощью камер. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,— говорил президент.— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата». Столичные и подмосковные власти оперативно среагировали на заявление, опубликовав адреса и координаты региональных комплексов себя на сайтах.

Напомним, большая часть комплексов сегодня отображается в мобильных навигаторах, включая сервисы «Яндекса» и Google. Предупреждения об установленных комплексах выдают все автонавигаторы, устанавливаемые в салоне автомобилях.

Водители во время вождения новым сервисом пользоваться вряд ли будут, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Опубликованный ГИБДД список изучаем и планируем использовать наряду с другими источниками,— рассказали “Ъ” в пресс-службе "Яндекса".— О расположении камер "Яндекс.Навигатор" узнает из различных источников, в том числе от пользователей редактора "Яндекс.Карт" и водителей, отмечающих камеры в "Навигаторе". Если метку часто подтверждают, информация о ней дополнительно проверяется, после чего закрепляется на карте. Благодаря этому "Яндекс.Навигатору" известно о примерно 20 тыс. камерах по всей стране».

«Практическая ценность этого сервиса в том, что теперь у нас есть официальный первоисточник сведений о местах расположений комплексов, который могли бы использовать остальные открытые сервисы и разработчики приложений,— говорит он.— До сих пор базы данных не было, и комплексы наносились на карты по сообщениям водителей. Теперь есть официальные данные. Для удобства работы с этим сервисом ГИБДД нужно опубликовать перечень камер в машиночитаемом формате». «Я за любую доступную информацию о камерах, поскольку они должны быть средством профилактики, а не наказания и сбора денег,— прокомментировал инициативу ГИБДД первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Как будет работать новый сервис, насколько он будет удобен водителям — покажет время».

Публикация списка камер спровоцирует рост числа нарушений, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. «Когда мы не знаем, где стоит камера, мы соблюдаем закон, правила дорожного движения,— заявил он (цитата по "РИА Новости").— А когда нас информируют, что сейчас будет "проверка", мы немедленно снижаем скорость до установленного предела, а дальше опять гоним, как хотим»

Отметим, что 18 июля был опубликован список поручений по итогам госсовета: до 1 февраля 2020 года должны быть установлены «требования об обязательном информировании» водителей о местах размещения камер, а также об обозначении комплексов дорожными знаками. В случаях если камеры установлены с нарушением новых требований, штрафы не должны применяться.

Иван Буранов