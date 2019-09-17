Главные новости к утру 17 сентября

Посольство России в США обратится за разъяснениями в Госдепартамент США в связи со статьей Yahoo News о российском шпионаже. Портал со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, ранее вели слежку с дач постпредства России в США за спецподразделениями ФБР и перехватывали их зашифрованные сообщения. О скандале с российской госсобственностью в США

4 московских театра выступили в защиту осужденного актера Павла Устинова. Также представители театра и кино начали записывать в социальных сетях обращения в поддержку актера, сопровождая их фразой «Я Мы Павел Устинов». Устинов приговорен к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. О приговоре и обстоятельствах дела

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400. О нефтяном кризисе в Саудовской Аравии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал подписание соглашения между правительством страны и частью оппозиции. Стороны договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных, а также о возобновлении работы проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной ассамблее. О политическом кризисе в стране

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в ближайшее время покинет Демократическую партию, председателем которой был в 2013 – 2018 годах. Неделей ранее представители ДП вошли в новое коалиционное правительство Италии под руководством Джузеппе Конте. О составе нового правительства

США и партнеры готовят ответ Ирану после атак на саудовские НПЗ. По словам главы Пентагона, «вооруженные силы США и межведомственная группа работают с нашими партнерами, чтобы противостоять этому беспрецедентному нападению и защитить мировой порядок, подрываемый Ираном». Об экономических последствиях атак

О предстоящих 17 сентября событиях читайте в анонсах “Ъ”.