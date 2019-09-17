Российское посольство обратится в Госдеп после статьи о шпионаже с дач постпредства России в США

Посольство России в США обратится за разъяснениями в Госдепартамент США в связи с ранее распространенной в СМИ информацией о причастности российских дипломатов ко взлому систем связи ФБР и шпионаже с дач постпредства России в США.

Днем ранее, 16 сентября, портал Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, с дач постпредства России в США вели слежку за спецподразделениями ФБР и перехватывали их зашифрованные сообщения.

«Ни одного факта или доказательства нарушения российскими гражданами норм и законов США авторы так и не привели. При этом ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности»,— говорится в сообщении российского посольства.

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Также, по мнению российской стороны, информацией о шпионаже Вашингтон пытается оправдать блокировку к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и Вашингтоне. «Не могли не обратить внимание на неуклюжую попытку через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности»,— считают в пресс-службе посольства.

Доступ к дачам постпредства России в США был закрыт Бараком Обамой в 2016 году. Глава Белого дома из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов» ввел санкции в отношении руководителей российских спецслужб и выслал из страны 35 российских дипломатов и членов их семей.

Подробнее о скандале с российской госсобственностью в США читайте в материале “Ъ”.