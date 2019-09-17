Мадуро выступил за продолжение диалога с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поприветствовал подписание соглашения между правительством страны и частью оппозиции. «Это шаг к совместной жизни и миру. Все двери диалога останутся открытыми для спокойствия всех венесуэльцев»,— написал президент в Twitter.

Ранее министр связи и информации Хорхе Родригес объявил о договоренностях, достигнутых в ходе переговоров правительства и нескольких оппозиционных партий. Стороны договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных, а также о возобновлении работы проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в Национальной ассамблее.

От оппозиции соглашения подписали Клаудио Фермин («Решения для Венесуэлы»), Тимотео Самбрано («Изменимся») и Луис Ромеро («Прогрессивный авангард»). Самопровозглашенный президент и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в подписании соглашений не участвовал.

О попытке переворота и установившемся в стране двоевластии читайте в материалах “Ъ”.