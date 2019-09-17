Бывший премьер-министр Италии покинет Демократическую партию

Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци в ближайшее время покинет Демократическую партию (ДП), председателем которой был в 2013 – 2018 годах, сообщило итальянское агенство ANSA. Неделей ранее представители ДП вошли в новое коалиционное правительство Италии под руководством Джузеппе Конте.

Господин Ренци уже известил в телефонном разговоре действующего премьер-министра страны. «Одновременно Ренци выразил "убежденную поддержку" новому правительству»,— пишет итальянская газета la Repubblica.

Ранее бывший премьер-министр заявлял, что жизнь коалиции будет недолгой, а страну ждут внеочередные выборы. «Не правительство мечты, но победа над Сальвини»,— подводил итоги Маттео Ренци, возглавлявший правительство Италии с 2016 по 2018 годы.

Напомним, формирование нового правительства стало результатом выхода из политического кризиса, разразившегося после того как лидер правой партии «Лига» и вице-премьер Италии Маттео Сальвини публично потребовал проведения досрочных выборов и заявил о недееспособности правительства. Правящая коалиция распалась, а премьер-министр Джузеппе Конте подал в отставку. Президент Серджо Маттарелла, чтобы избежать досрочных выборов, начал консультации о формировании новой коалиции. В результате коалиция была создана между популистским движением «Пять звезд» и ДП.

О составе нового правительств читайте в материале “Ъ” «Джузеппе Конте вызвали на бис».