Путин предложил Эр-Рияду закупить С-300 или С-400 после атаки на саудовские НПЗ

Президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400. На вопрос президента Ирана Хасана Роухани о том, какой из комплексов лучше, российский лидер ответил «пусть выбирают».

«В том же священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, или как сделал президент Эрдоган, закупив в России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии»,— сказал господин Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани (цитата по «РИА Новости»).

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В конце прошлой недели на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошла атака дронов. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США считает виноватым в произошедшем Иран. Тегеран отрицает эти обвинения. Позже об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила арабская коалиция.

О том, как рубль и российские нефтяные акции выросли после взрывов,— в материале “Ъ”.