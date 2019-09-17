Главные анонсы 17 сентября

В Нью-Йорке откроется 74-я сессия Генеральная ассамблея ООН.

В Израиле пройдут повторные парламентские выборы. Они проводятся после самороспуска парламента, вызванного тем, что по итогам предыдущих выборов премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. На прошлой неделе господин Нетаньяху побывал в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Подробнее о визите

В Москве президент России Владимир Путин примет участие в конгрессе израильского благотворительного фонда «Карен ха-Йесод». Работа фонда направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах.

Также президент посетит кризисный центр МЧС, где обсудит ситуацию с паводками на Дальнем Востоке, которую держит на личном контроле. В конце июня на Иркутскую область обрушился мощный паводок. Частично или полностью под воду ушли десятки населенных пунктов, не обошлось без человеческих жертв. Подробнее

В Санкт-Петербурге состоится встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна.

В Берлине в культурно-театральном центре Urania пройдет «прямая линия» с бывшим аналитиком Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвардом Сноуденом. Она приурочена к выходу его книги «Личное дело».

Кто такой Эдвард Сноуден Читать далее

В Тверском районном суде Москвы пройдет рассмотрение по существу дела в отношении фигуранта «дела 27 июля» программиста Айдара Губайдулина. Он был задержан 8 августа в рамках дела о массовых беспорядках, за участие в которых (ч. 2 ст. 212 УК РФ) ему могло грозить до восьми лет колонии. Позднее обвинение смягчили — теперь его обвиняют в покушении на насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ), по которым приговор не может превышать 2,5 года колонии.

Состоится торжественная присяга депутатов Мосгордумы. 26 мандатов из 45 в городском парламента получили самовыдвиженцы, 25 из них — от мэрии и «Единой России». Подробнее о выборах

Пройдут первые матчи стартового тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Во французском Лионе пройдет матч «Лион»—«Зенит». Напомним, по жеребьевке в группу клуба из Санкт-Петербурга также попали «Бенфика» и «Лейпциг». Московскому «Локомотиву» достались более сложные соперники: «Ювентус», «Атлетико» и «Байер». О результатах жеребьевки

Бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за хулиганство и побои выходят из колонии №4 (Белгородская область), где они работали на швейном производстве. В начале сентября суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) О перспективах дальнейшего трудоустройства футболистов