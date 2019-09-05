Джузеппе Конте вызвали на бис

Министры нового правительства Италии, которое, как и предыдущее, возглавил Джузеппе Конте, в четверг принесли присягу. Большинство постов поделили между собой представители популистского движения «Пять звезд» и Демократической партии (ДП), ранее договорившиеся о создании коалиции. Министром экономики стал европарламентарий от ДП Роберто Гуальтьери, который помог Италии избежать санкций ЕС за чрезмерный дефицит ее бюджета. МИД возглавил лидер «пятизвездочников» Луиджи Ди Майо. «Не правительство мечты, но победа над Сальвини (перешедший в оппозицию лидер правой "Лиги".— “Ъ”)»,— подвел итог экс-премьер Италии Маттео Ренци. При этом сам Маттео Сальвини уверен: жизнь коалиции будет недолгой, и страну ждут внеочередные выборы.

В ночь на среду в окнах правительственной резиденции — палаццо Киджи — не гас свет. Там шли последние согласования красно-желтого (по цветам движения «Пять звезд» и Демократической партии) кабинета министров. Утром к этим обсуждениям присоединились представители другой левоцентристской партии — «Свободные и равные». Оказалось, что поддержкой ее парламентариев целесообразно заручиться, чтобы избежать неприятных сюрпризов при предстоящем голосовании в Сенате о доверии новому правительству.

И только во второй половине дня в среду Джузеппе Конте, получивший неделю назад от президента Серджо Маттареллы поручение сформировать правительство, смог представить ему министров своего кабинета. По конституции Италии, за президентом остается последнее слово. На этот раз все прошло гладко. Напомним, что полтора года назад при формировании правительственной коалиции «Лиги» и «Пяти звезд» господин Маттарелла не утвердил в должности министра экономики Паоло Савону, имевшего репутацию идеолога отказа Италии от евро.

В четверг утром кабинет «Конте bis» — так в Италии называют премьер-министров, получивших повторное назначение,— принес присягу. Новшеством в нем стало отсутствие вице-премьеров. Напомним, что в предыдущем правительстве эти должности занимали лидеры «Лиги» и движения «Пять звезд» Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, которые в основном и определяли курс правительства.

Удастся ли Луиджи Ди Майо отстоять свой прежний пост, была одной из основных интриг. Как писала газета La Repubblica, не настаивать на должности вице-премьера господину Ди Майо настоятельно посоветовал основатель движения Беппе Грилло.

Впрочем, хотя политическому лидеру «пятизвездочников» и пришлось, по его собственному выражению, сделать шаг назад, он получил один из важнейших портфелей — главы МИДа.

Некоторые эксперты встретили эту новость с недоумением. Заслуженный профессор политических наук Болонского университета Джанфранко Паскуино, например, считает, что у лидера «пятизвездочников» для этой должности не хватает ни знаний (в том числе языковых), ни авторитета за рубежом.

Важнейший (особенно в нынешней ситуации, когда необходимо разработать устраивающий и ЕС, и саму Италию бюджет) пост министра экономики достался не экономисту, а профессору истории Роберто Гуальтьери. Рекомендовавшая его Демпартия посчитала сильной стороной господина Гуальтьери его многолетнюю работу депутатом Европарламента. С 2014 года он руководил там Комиссией по экономическим и монетарным проблемам. И в значительной части усилиям Роберто Гуальтьери Италия обязана тем, что ей удалось избежать санкций ЕС за чрезмерный дефицит ее бюджета. Предполагается, что господин Гуальтьери продолжит эту линию, возглавив Министерство экономики.

Пост главы МВД, который покидает Маттео Сальвини, решено доверить технической, а не политической фигуре. Таковой станет Лучана Ламорджезе, в последние годы работавшая на руководящих должностях в МВД, а до этого — префектом Милана.

Министром обороны назначен ставленник ДП Лоренци Гуерини, тогда как претендовавший на этот пост Дарио Франческини будет министром культуры — именно эту должность он занимал в правительствах Маттео Ренци (2014–2016) и Паоло Джентилони (2016–2018). Министром здравоохранения назначен представитель поддержавшей коалицию партии «Свободные и равные» Роберто Сперанца.

«Это не правительство мечты, но мы победили Сальвини»,— подвел итог экс-премьер и бывший лидер ДП Маттео Ренци.





Итальянские эксперты отмечают: лежащее в основе красно-желтого союза стремление не допустить к власти «Лигу» и ее лидера, чья победа на досрочных выборах была весьма вероятна, усугублялось и тем обстоятельством, что в 2022 году в Италии должен смениться президент. Выборы главы государства в парламентской республике происходят в Сенате. И в случае, если бы большинство в нем составили члены «Лиги», страна впервые в ее истории получила бы правого президента. А это, по мнению противников Маттео Сальвини, окончательно разрушило бы политический баланс Италии.

У нового правительства уже есть программа из 26 пунктов. Среди них эксперты отмечают масштабную экологическую составляющую, социальную программу, «базирующуюся на справедливости», намерение превратить труд не только в источник заработка, но и в средство самореализации, снижение налогового бремени, намерение вовлечь Европу в решение проблемы иммиграции.

Итальянские СМИ отмечают также, что важным этапом на пути формирования кабинета стало онлайн-голосование зарегистрированных на интернет-платформе «Руссо» «пятизвездочников». Членам движения было предложено высказаться по вопросу о том, одобряют ли они новый правительственный альянс. В президентской администрации не раз подчеркивали, что, согласно конституции Италии, на текущей стадии вопрос об утверждении нового кабинета зависит лишь от президента и назначенного им премьер-министра. Но исход онлайн-голосования все равно тревожил наблюдателей. Тем более что, как писали СМИ, пятизвездочные «низы» не одобряли альянса с ДП. И потому, когда во вторник вечером было объявлено, что 79% высказались «за», все сторонники красно-желтого кабинета выдохнули с облегчением. Всего проголосовало более чем 70 тыс. человек.

Следующим испытанием станет голосование по доверию новому кабинету в Палате депутатов и Сенате. При этом насчет голосования в Сенате остаются некоторые опасения, так как сумма голосов сенаторов от «Пяти звезд» и ДП лишь незначительно превышают требуемое большинство.

Елена Пушкарская, Рим