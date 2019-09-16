«Мужчины иногда напоминают мальчиков, которые не наигрались в солдатиков»

Людмила Нарусова, сенатор: «Женщину в политике всерьез не воспринимают. Мужчины мне иногда напоминают мальчиков, которые в детстве не наигрались в оловянных солдатиков и очень хотят поиграть в живых. Женщина никогда не пошлет своих детей, сыновей на бессмысленную смерть в каких-то военных конфликтах. Когда я очень хочу, чтобы мой законопроект прошел, я убеждаю коллегу-мужчину, что это нужно, и прошу внести его от своего имени, так как мужчинам это удается проще».

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам: «Считается, что блондинка и вообще женщина, которая попадает в политику, пришла туда не благодаря собственным достижениям. Но когда люди понимают, что это не так, конечно, к ней начинают совершенно по-другому относиться. Что касается того, что женщина отвлекается на семью, я считаю, иногда все-таки нужно отдыхать от работы. Тем более что таким образом появляются дополнительные источники информации, с которыми можно работать как политику. Мужчина от этого отлучен, он не знает, что творится даже в школах, в которых учатся его дети или внуки».

Дарья Беседина, избранный депутат Мосгордумы от района Сокол: «Разговоры про какие-то особенности женских характеров — это типичные стереотипы, никакого отношения к действительности они не имеют. К счастью, когда адекватные люди с тобой взаимодействуют, они видят и понимают, что все не так, как кажется. Я сама не очень часто сталкиваюсь с таким проявлением сексизма и не считаю себя мягкотелой. На самом деле, целеустремленность — это одно из основополагающих качеств, которое помогает мне в жизни».