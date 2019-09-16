Удвоение рейтинговых агентств

Банк России увеличил число кредитных рейтинговых агентств в два раза, включив в реестр еще две организации — Национальное рейтинговые агентство (НРА) и агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Кредитные рейтинги довольно широко используются инвесторами, в том числе при размещении средств госкорпорациями и институциональными инвесторами. Так что появление новых игроков будет способствовать росту конкуренции в этом сегменте финансового рынка.

Сегодня ЦБ объявил о внесении с 12 сентября в реестр кредитных рейтинговых агентств Национального рейтингового агентства (НРА) и агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Таким образом, количество аккредитованных агентств с учетом АКРА и «Эксперт РА» возросло до четырех. При этом Банк России имеет право использовать рейтинги агентств, включенных в реестр, но не обязан это делать.

Кредитные рейтинги используются при формировании ломбардного списка Банка России, при размещении средств госкорпораций, ПФР, пенсионных фондов, страховых организаций, центрального депозитария и т. п.

В настоящее время АКРА поддерживает около 200 кредитных рейтингов эмитентов, «Эксперт РА» — более 400 рейтингов эмитентов.

НРА ведет свою историю с 2002 года, когда был запущен проект «Рейтинги профучастников фондового рынка» при НАУФОР. Свое нынешнее название агентство получило в 2006 году. В 2008 году оно вошло в список рейтинговых агентств, чьи оценки кредитоспособности кредитных организаций принимались ЦБ. Однако после вступления в силу в 2015 году закона «О деятельности кредитных рейтинговых агентств…» потребовалось заново подавать документы на аккредитацию в Банк России. «Помимо присвоения кредитных рейтингов финансовым институтам большой интерес для нас представляет рынок нефинансовых компаний — корпоративных эмитентов»,— отмечает гендиректор НРА Алексей Богомолов. Кроме того, по его словам, отдельным направлением бизнеса агентства «будет присвоение рейтингов надежности и качества предоставляемых услуг управляющим компаниям и пенсионным фондам».

НКР в качестве юридического лица было зарегистрировано в феврале. «Включение в реестр ЦБ — важный, но только первый шаг в жизни агентства. В ближайшие дни мы утвердим методологии по кредитным организациям и нефинансовым компаниям»,— приводятся слова гендиректора НКР Кирилла Лукашука в сообщении агентства. При этом НКР уже согласовало методику рейтингования органов власти, а первые рейтинги будут присвоены в четвертом квартале.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать усиления конкуренции в этом сегменте финансового рынка.

Дмитрий Михайлович