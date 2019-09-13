Сергея Ковалева вывели на Сауля Альвареса

Переговоры о боксерском поединке россиянина Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса завершились. Бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе и станет одним из главных событий года в профессиональном боксе.

Промоутерские компании Main Events и Golden Boy Promotions объявили об успешном завершении переговоров по поводу организации боя между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом, известным прежде всего по блестящим выступлениям в среднем весе (до 72,6 кг). Бой состоится 2 ноября на MGM Grand Arena в Лас-Вегасе.

Поединку гарантирован ажиотаж, поскольку речь идет о столкновении двух выдающихся спортсменов.

Сергей Ковалев давно заработал репутацию самого зрелищного и успешного полутяжеловеса, неоднократно завоевывал и защищал чемпионские пояса, а по итогам 2014 года был признан The Ring (его классификации считаются наиболее значимыми) сильнейшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

Сауль Альварес вообще, возможно, ярчайшая суперзвезда современного бокса. В рейтингах лучших боксеров авторитетных ресурсов вроде BoxRec мексиканец располагается на верхней строчке. Альварес пользуется фантастической популярностью, а его участие в шоу гарантирует колоссальные сборы.

Сергей Ковалев, комментируя предстоящий бой с Саулем Альваресом, сказал, что «когда хочешь стать лучшим, нужно победить лучшего».

Большинство букмекерских контор называли фаворитом поединка Альвареса. Между тем существует причина сомневаться в его успехе: мексиканцу ради матча придется «подняться» на две весовые категории. Проблема Ковалева также очевидна. Свой предыдущий бой он провел в конце августа, а двухмесячный перерыв между поединками в боксе считается очень коротким.

Арнольд Кабанов