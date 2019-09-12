«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы о советской лунной программе

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала рассекреченные документы по поводу планов СССР по лунной программе. Публикацию приурочили к 60-летию пуска ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2». По мнению «Роскосмоса», эти рассекреченные файлы позволяют «восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы».

Опубликованы документы о траектории полета к Луне, о характеристиках лунной ракеты, о создании «Объектов Е», «обеспечивающих получение второй космической скорости и попадание на Луну, а также облет вокруг Луны». Также на сайте разместили докладную записку советского конструктора Михаила Тихонравова об искусственном спутнике Земли.

Напомним, в ходе американской лунной программы на спутнике Земли побывало 12 астронавтов. Согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, большинство россиян считает, что всего этого не было, а правительство США фальсифицировало материалы, связанные с полетами кораблей «Аполлон» к Луне.

Подробнее о лунной программе и мифах вокруг нее читайте в публикации “Ъ” «Лунные были и небыли».