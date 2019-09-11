Глава Бурятии призвал жителей Улан-Удэ признать результаты выборов мэра

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей Улан-Удэ принять результаты выборов мэра города, на которых победил самовыдвиженец, поддержанный местной властью, Игорь Шутенков. Стихийный митинг недовольных итогами голосования горожан продолжается с вечера 9 сентября. Днем 10 сентября на нем собралось несколько сотен человек.

«Считаю правильным, если все кандидаты, шедшие на выборы, будут с уважением относиться к выбору горожан»,— обратился к митингующим глава региона в видеосообщении в Facebook. Сейчас господин Цыденов находится в командировке в Москве.

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В своем обращении глава Бурятии также отметил, что проигравший кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев как член Совета федерации обладает необходимыми ресурсами и может помочь региону на федеральным уровне. И. о. мэра Игорь Шутенков набрал 52,52% голосов, Вячеслав Мархаев — 36,58% голосов.

Господин Цыденов также поблагодарил правоохранительные органы, работающие на стихийном митинге в центре города. «Хотел бы отдельно поблагодарить нашу полицию и Росгвардию за сдержанные и профессиональные действия»,— сказал он. За время митинга было задержано два участника — депутат Народного хурала республики Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров. Как сообщал прибывший на место акции господин Мархаев, оба задержанных были госпитализированы после того, как побывали в полиции.

Подробнее о протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».