Итоговая явка на выборах губернаторов в Черноземье не превысила 50%

Явка на выборах губернатора Курской области 8 сентября, на которых победил Роман Старовойт, составила в итоге чуть более 41%, рассчитал “Ъ-Черноземье” на основе данных системы «ГАС выборы». Из свыше 920 тыс. обладающих активным избирательным правом жителей области пришли на избирательные участки или проголосовали на дому 383 тыс. человек.

Согласно данным облизбиркома на 18.00 в Курске явка составила около 27% (порядка 98 тыс. человек), в Железногорске — 26,2%, а в Курчатове — 33%. Самыми активными оказались избиратели в Глушковском районе, где явка превысила 70%. Больше во всем регионе ни один муниципалитет не показал такого результата. Еще семь районов отчитались о явке выше 50%.

На выборах губернатора Липецкой области, где верх одержал Игорь Артамонов, итоговая явка оказась выше — порядка 47%, рассчитал “Ъ-Черноземье”. Из 930 тыс. избирателей в регионе проголосовало более 438 тыс. человек.

По данным облизбиркома на 18.00, в Липецке проголосовало всего около 32% граждан (почти 132 тыс.), внесенных в списки, в Ельце — 36,6% (82 тыс.). Наибольшие показатели по явке на тот момент продемонстрировали Елецкий район — 65,5%, Измалковский — почти 60% и Добровский — 61,2%.

Какие еще выборы проходили вчера в Липецкой области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников