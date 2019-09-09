Роман Старовойт становится губернатором Курской области с 81% голосов

По данным подсчета 99,91% протоколов на утро после единого дня голосования врио губернатора Курской области Роман Старовойт , кандидат от «Единой России», получает 81,07% голосов избирателей (310 567 человек), сообщает Центризбирком.

Никто из остальных кандидатов так и не смог достигнуть планки в 10%. У кандидата от «Справедливой России» Николая Карцева 3,01%, у коммуниста Владимира Фирсова и выдвиженца ЛДПР Валерия Федорова — около 5,65 и 5,45%. У Татьяны Черниковой, выдвинутой Партией зеленых, 3,3%.

Сергей Калашников