Избирательные участки открылись в Черноземье

В 8.00 единого дня голосования 8 сентября в регионах Черноземья открылись избирательные участки. В совокупности в шести областях макрорегиона в этот день пройдут 107 выборов, сообщается в данных Центризбиркома.

В двух регионах Черноземья сегодня выбирают губернаторов — это Липецкая и Курская области.

За главу региона в Липецкой области 932 тыс. обладающих активным избирательным правом жителей смогут проголосовать на 879 участках, а в Курской — 920 тыс. на 1111-ти (без учета временных участков в тюрьмах, казармах и больницах). Они будут открыты до 20.00 по московскому времени.

В Липецкой области пройдут еще десять голосований, в основном, довыборы в городские и сельские советы. В том числе вакантен один мандат в облсовете и два — в горсовете Липецка. В Курской области, кроме голосования за главу региона, жители смогут поучаствовать еще в 31 небольших выборах. Речь, в частности, о голосованиях за глав и муниципальных депутатов в Беловском и Горшеченском районе, членов совета депутатов Большесолдатского района.

В Воронежской области в единый день голосования в этом году пройдут 16 выборов. Самые крупные из них — выборы депутатов муниципального парламента аграрного Аннинского района. Остальные голосования — выборы депутатов сельсоветов и глав сельских поселений, довыборы в районные советы. В Белгородской области запланированы четыре голосования, из которых стоит отметить досрочные выборы депутатов поселкового собрания в Разумном, пригороде Белгорода, где ранее большинство получили коммунисты, сразу начавшие проводить реформы левого толка. Позднее демарш части депутатов, в том числе всей фракции «Единая Россия», развалил оппозиционный сельсовет.

40 голосований запланированы в Орловской области самое статусное из них — довыборы одномандатника от региона в Госдуму. В Тамбовской области 8 сентября пройдут четыре голосования за сельских глав и депутатов.

Сергей Калашников