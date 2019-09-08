По данным на 19.00 в выборах губернатора Курской области приняли участие около 40% избирателей (более 331 тыс. человек). Согласно данным облизбиркома, на участках в Курске (к 18.00) явка составила около 27% (порядка 98 тыс. человек), в Железногорске – 26,2%, а в Курчатове – 33%. Самыми активными оказались избиратели в Глушковском районе, где явка превысила 70%. Больше во всем регионе ни один муниципалитет не показал такого результата. Еще семь районов отчитались о явке выше 50%. «Никаких жалоб на ход голосования, нарушений не зафиксировано»,- уточнили «Ъ-Черноземье» в избирательной комиссии региона.

Андрей Цветков