Игорь Артамонов побеждает на выборах липецкого губернатора с 67% голосов

После обработки 99,98% протоколов участковых комиссий врио губернатора Липецкой области, выдвинутый «Единой Россией» беспартийный Игорь Артамонов получает 67,29%, сообщает Центризбирком. Это соответствует голосам 294 758 избирателей.

Основной оппонент господина Артамонова, кандидат от КПРФ Сергей Токарев набирает 20,03%. У выдвиженца «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой — 4,6%. У Андрея Плотникова от «Коммунистов России» — 3,19%, у Андрея Григорьева от «Патриотов России» —2,87%.

Сергей Калашников