На участки в Липецкой области пришло более 40% избирателей

По данным избирательной комиссии Липецкой области на 18.00, явке в регионе составила около 41% (более 375 тыс. человек). При этом в Липецке проголосовало всего около 32% граждан (почти 132 тыс.), внесенных в списки, в Ельце – 36,6% (82 тыс.). Наибольшие показатели по явке продемонстрировали Елецкий район – 65,5%, Измалковский – почти 60% и Добровский – 61,2%. Самую низкую явку на тот момент продемонстрировал Лебедянский район - 41,2%. В облизбиркоме уточнили, что жители региона проголосовали «на один с небольшим процент выше, чем в 2014 году». Причем в Липецке этот показатель вырос сразу 13%, а в Ельце - почти на 9 % (по сравнению с предыдущими губернаторскими выборами). Впрочем, в районах Липецкой области явка упала примерно на 10%.

Андрей Прах, Андрей Цветков