В Петербурге зарегистрировано 195 нарушений на выборах

В ходе петербургских выборов губернатора и муниципальных депутатов зафиксировано 195 различных нарушений по состоянию на 16:00. Об этом сообщают наблюдатели общественного проекта «Голос».

Наиболее вопиющими были «похищения» ящиков для голосования на дому во Фрунзенском районе. Там наблюдателям не позволяли сесть в машины доставки для сопровождения.

Также имели место «карусели» в МО «Финляндский округ. Четыре раза к разным столам подходили организованные группы по 20-30 человек. Об этом “Ъ-СПб” рассказали наблюдатели с участка № 529.

Кроме того, представители «Яблока» зафиксировали факты подкупа избирателей в МО «Морской». Они подали заявление в полицию.

Олег Дилимбетов