«Яблоко» обратилось в полицию из-за сообщений о подкупе избирателей в округе «Морской»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский сообщил о том, что его коллеги подали заявление в полицию по факту подкупа избирателей в округе «Морской» Василеостровского района Петербурга со стороны неких граждан в «зеленых куртках» с надписью «Социологический опрос». По словам господина Вишневского, они не опрашивают выходящих с участков, а отмечают в специальные журналы тех, кто проголосовал «правильно», согласно заключенным ранее «договорам».

Приводятся цифры, согласно которым, заключившим договор якобы сразу же выплачивается сумма в размере 1 тыс. рублей. После специального отчета о голосовании за «определенных кандидатов» гражданам выдают еще по 1,5 тыс. руб.

По мнению представителей оппозиции, налицо прямой подкуп избирателей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о нарушениях тайны голосования на нескольких избирательных участках в Петербурге.