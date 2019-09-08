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Из купчинских УИКов похитили бюллетени для голосования на дому

Наблюдатели из избирательных комиссий во Фрунзенском районе сообщили, что бюллетени для голосования на дому буквально «похитили» из УИКов.

Эту информацию корреспонденту “Ъ-СПб” подтвердил наблюдатель Алексей Доссон. Он был одним из тех, кто преследовал автомобиль «похитителей» на личной машине.

Всего урны были увезены с десяти разных участков, сообщил он. «Сейчас у 603 школы стоит черный “Ягуар”. Что-то серьезное здесь планируется, потому что собирается “бригада” и собирается увезти урну, но пока она в школе». Также он отметил, что наблюдателей не предупреждали о том, что бюллетени собираются увозить. Тех, кто пытался сесть в машины, оттесняли «крепкие мужчины».

Олег Дилимбетов


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