Четыре круга «каруселей» зафиксировали наблюдатели в «Финляндском округе»

Наблюдатели на избирательном участке №529 в «Финляндском округе» обратили внимание на массовые потоки избирателей, которые прибыли якобы из одного дома. Об этом “Ъ-СПб” сообщила кандидат от Партии Роста в этом округе Наталья Самерсова. Она отметила, что около четырех раз к одному столу собирались очереди из 20-30 человек. По этим адресам, утверждает госпожа Самерсова, находятся пятиэтажные дома и избирателей там мало.

Когда она и наблюдатели указали членам комиссии на возможные нарушения, то получили от них отпор. У них пытались отобрать мобильные телефоны и буквально приказывали не покидать своих мест, говорит кандидат.

Кроме того, члены комиссии составили в отношении них протоколы о нарушении порядка, в связи с чем потребовали отзыва наблюдателей с избирательного участка (копия протокола имеется в распоряжении редакции). Материалы оперативно были переданы в суд. Решение на момент выхода публикации представлено не было.

Олег Дилимбетов