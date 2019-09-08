Главные новости к утру 8 сентября

В России начался единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8:00 на Чукотке 8 сентября (23:00 мск 7 сентября). Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня. О выборах-2019

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг). Россиянин победил американца удушающим приемом в третьем раунде. На счету у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах (MMA). О бое

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку. Свое решение министр мотивировала нежеланием «оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов». О ситуации вокруг «Брекзита»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла у американки Серены Уильямс и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема US Open. 19-летняя Андрееску стала первой канадской теннисисткой, выигравшей финал самой престижной серии турниров.

Президент США Дональд Трамп отменил встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после атаки в Кабуле. В результате взрыва погибли 12 человек, в том числе один американский военнослужащий. По словам господина Трампа, встреча была запланирована на воскресенье. О переговорах Вашингтона и талибов

Прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению малазийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщило издание De Volkskrant. Владимир Цемах был одним из 35 удерживаемых Украиной лиц, которые 7 сентября были доставлены в Москву в рамках обмена между двумя государствами. О включении Цемаха в списки на обмен

О предстоящих событиях предстоящей недели читайте в анонсах “Ъ.”