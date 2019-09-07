Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

В Абу-Даби на турнире UFC 242 россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг). Россиянин победил американца удушающим приемом в третьем раунде. На счету у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах (MMA).

Ранее отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявлял, что россиянин заработает за бой с Порье в 3 – 3,5 раза больше поединка против Конора Макгрегора. Гонорар бойца за поединок с ирландцем составил $2 млн.

Год назад Нурмагомедов также защитил титул чемпиона UFC, одержав победу над Макгрегором. Тогда спортсмен получил штраф в $500 тыс. и дисквалификацию на девять месяцев из-за участия в массовой потасовке в октагоне и за его пределами после завершения поединка.

О бое в Абу-Даби читайте в материале “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу».