Главные анонсы 9–15 сентября

9 сентября, понедельник

В России подведут итоги единого дня голосования.

В Москве пройдет встреча министров обороны и иностранных дел Франции и России в формате «2+2».

В Калининграде сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана.

В Ханты-Мансийске стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам.

10 сентября, вторник

В Москве пройдет первое после летних каникул заседание Госдумы.

В Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем.

В Тюмени областной арбитражный суд рассмотрит иск Total к Антипинскому НПЗ.

В Брюсселе, как ожидается, будет оглашен новый состав Еврокомиссии.

В Купертино (США) пройдет презентация Apple, на которой будут представлены новые модели iPhone.

11 сентября, среда

В Москве пройдут переговоры глав МИД России и Молдавии Сергея Лаврова и Николая Попеску, на следующий день запланирован визит премьера Молдавии Майи Санду.

В Страсбурге состоится заседание ЕСПЧ, на котором пройдут слушания по крымской части дела «Украина против России».

В Нижнем Новгороде планируется спуск на воду российского круизного лайнера «Мустай Карим».

12 сентября, четверг

В Армении суд рассмотрит дело экс-президента страны Роберта Кочаряна.

В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+.

В Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард покинет пост в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

13 сентября, пятница

В Нижегородской области порядка 12 тыс. военных будут задействованы в совместных российско-белорусских учениях «Щит Союза» до 19 сентября.

15 сентября, воскресенье

В Москве в «Лужниках» пройдет осенний велофестиваль.

В Тунисе состоятся выборы президента.