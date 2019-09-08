Главные анонсы 9–15 сентября

9 сентября, понедельник
В России подведут итоги единого дня голосования.
В Москве пройдет встреча министров обороны и иностранных дел Франции и России в формате «2+2».
В Калининграде сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана.
В Ханты-Мансийске стартует розыгрыш Кубка мира по шахматам.
10 сентября, вторник
В Москве пройдет первое после летних каникул заседание Госдумы.
В Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет переговоры со своим словенским коллегой Марьяном Шарецем.
В Тюмени областной арбитражный суд рассмотрит иск Total к Антипинскому НПЗ.
В Брюсселе, как ожидается, будет оглашен новый состав Еврокомиссии.
В Купертино (США) пройдет презентация Apple, на которой будут представлены новые модели iPhone.
11 сентября, среда
В Москве пройдут переговоры глав МИД России и Молдавии Сергея Лаврова и Николая Попеску, на следующий день запланирован визит премьера Молдавии Майи Санду.
В Страсбурге состоится заседание ЕСПЧ, на котором пройдут слушания по крымской части дела «Украина против России».
В Нижнем Новгороде планируется спуск на воду российского круизного лайнера «Мустай Карим».
12 сентября, четверг
В Армении суд рассмотрит дело экс-президента страны Роберта Кочаряна.
В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет заседание министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+.
В Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард покинет пост в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.
13 сентября, пятница
В Нижегородской области порядка 12 тыс. военных будут задействованы в совместных российско-белорусских учениях «Щит Союза» до 19 сентября.
15 сентября, воскресенье
В Москве в «Лужниках» пройдет осенний велофестиваль.
В Тунисе состоятся выборы президента.
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