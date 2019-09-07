В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8:00 на Чукотке 8 сентября (23:00 мск 7 сентября). В этом регионе проходят выборы мэра административного центра — города Анадырь, а также депутатов в городской парламент. Участки закроются в 20:00 (11:00 мск 8 сентября).

Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня:

в 16 регионах — губернаторов;

в 13 — депутатов заксобраний;

в 3 административных центрах регионов — мэров;

в 22 административных центрах — городские парламенты;

в 4 избирательных округах — довыборы в Госдуму;

в Ингушетии — непрямые выборы главы региона через голосование в парламенте.

Подробнее о том, где и кого будут выбирать на предстоящих выборах — в материале “Ъ”.