В России начался единый день голосования

На территории России стартовал единый день голосования. Первые избирательные участки открылись в 8:00 на Чукотке 8 сентября (23:00 мск 7 сентября). В этом регионе проходят выборы мэра административного центра — города Анадырь, а также депутатов в городской парламент. Участки закроются в 20:00 (11:00 мск 8 сентября).
Всего по стране пройдут 6015 выборов различного уровня:
Подробнее о том, где и кого будут выбирать на предстоящих выборах — в материале “Ъ”.
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