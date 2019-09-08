СМИ: прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Цемаха

Прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Владимира Цемаха, которого подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщило голландская газета De Volkskrant. Владимир Цемах был одним из тех 35 удерживаемых Украиной лиц, которые 7 сентября были доставлены в Москву в рамках обмена между двумя государствами.

По информации издания, о своем обращении в Москву прокуратура Нидерландов поставила в известность родственников погибших в авиакатастрофе.

После состоявшегося обмена осужденными и заключенными между Киевом и Москвой, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями. Также украинский президент добавил, что опасался, что из-за этого обмен заключенными мог не состояться.

Непосредственно до обмена, голландское правительство неоднократно связывалось с Украиной, чтобы предотвратить передачу господина Цемаха. Позднее в Амстердаме заявили, что сожалеют о решении Киева.

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В июне 2019 года украинские спецслужбы задержали бывшего командира ПВО Владимира Цемаха в городе Снежное (территория самопровозглашенной Донецкой народной республики, 20 км от российской границы). Он был арестован на два месяца по подозрению в причастности к крушению рейса MH17, позже срок ареста был продлен до 20 октября. Накануне обмена был освобожден под поручительство.

О том, почему задержали Владимира Цемаха, читайте в материале “Ъ” «Бывшего зенитчика ДНР забрали в Киев».