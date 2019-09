19-летняя канадка Андрееску стала победительницей US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла у американки Серены Уильямс и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема US Open. Андрееску стала первой канадской теннисисткой, выигравшей финал самой престижной серии турниров.

19-летняя Андрееску обыграла 37-летнюю Уильямс со счетом 6:3, 7:5. Ранее Серена Уильямс 23 раза становилась победительницей турниров серии Большого шлема.

Straight. Sets.



19-year-old Bianca Andreescu knocks off Serena Williams to win the #USOpen Final. pic.twitter.com/OW89yhHUow