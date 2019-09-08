08 сентября, воскресенье
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Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

19-летняя канадка Андрееску стала победительницей US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла у американки Серены Уильямс и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема US Open. Андрееску стала первой канадской теннисисткой, выигравшей финал самой престижной серии турниров.

19-летняя Андрееску обыграла 37-летнюю Уильямс со счетом 6:3, 7:5. Ранее Серена Уильямс 23 раза становилась победительницей турниров серии Большого шлема.

В воскресенье, 8 сентября, пройдет мужской финал турнира, в решающем матче встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн.

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