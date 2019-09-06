Роструд назвал сферы с зарплатой выше 80 тыс. рублей

Вакансии с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц и выше наиболее часто встречаются в сферах производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также в добывающей промышленности, сообщили в Роструде со ссылкой на данные базы вакансий «Работа в России».

«На высокую зарплату в этих отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве и другие»,— рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

По некоторым из вакансий зарплаты могут достигать 300–400 тыс. руб. В частности, есть предложения для пилотов с зарплатой до 350 тыс. руб., помощников капитана с зарплатой до 300 тыс. руб., машинистов горных выемочных машин с зарплатой 200 тыс. руб.

Ранее Роструд назвал самые проблемные для трудоустройства регионы. В первую пятерку вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Северная Осетия и Республика Тыва. Проще всего найти работу в Амурской области, Еврейском автономном округе, Москве и Подмосковье.