Ретрофутуризм по-осетински

Во Владикавказе проходит XII Международный художественный симпозиум «Аланика», устраиваемый Северо-Кавказским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Крупнейший фестиваль и (в прошлом) школа современного искусства на Северном Кавказе, «Аланика-2019» проходит под девизом «Оглянись в будущее». Из Владикавказа — Анна Толстова.

Входящих на итоговую выставку «Аланики» в залах Национального музея Северной Осетии приветствует, как доска почета, фотоиконостас с портретами гордых воинов в черкесках с кинжалами, снятых на кроваво-красном фоне. В образах лихих горцев узнаются и сами авторы работы, группа «Синие носы» в составе двух выдающихся клоунов-перформансистов, Вячеслава Мизина и Александра Шабурова, а также их верного фотографа Евгения Иванова, и другие художники — Леонид Тишков, Ростан Тавасиев, Дмитрий Цветков, и куратор симпозиума «Оглянись в будущее» Виталий Пацюков. «Синим носам», выступающим здесь с еще одной карнавальной фотосерией «Кавказский супрематизм», удается на удивление добродушно смеяться над несмешными вещами вроде стереотипных представлений о кавказцах.

Самым забавным в псевдогорском иконостасе казался хедлайнер нынешней «Аланики», легендарный джазовый музыкант и художник, соратник московских концептуалистов Владимир Тарасов: впервые приехав во Владикавказ, он не только попозировал «Синим носам», излучая оптимизм, но и принял участие в выставке с акустическими видеоинсталляциями, дал концерт, совмещенный с творческим вечером, в арт-клубе Infinity и показал музыкальный видеоколлаж «Шестидесятые», посвященный 50-летию Вудстока, в Дарьяльском ущелье. В кромешной тьме работа Тарасова проецировалась прямо на скалы — таким образом анонсировали фестиваль медиаарта «Медленные горы», который Северо-Кавказский филиал ГЦСИ собирается проводить на столь же живописной кавказской натуре.

Поводы для сдержанного оптимизма действительно имеются: ГЦСИ переводится под опеку Пушкинского музея из ведения РОСИЗО — за четыре года росизошного хозяйствования было дважды сорвано проведение «Аланики», главного начинания Северо-Кавказского филиала ГЦСИ, ему пришлось похоронить проект собственного здания во Владикавказе, и московское руководство не проявляло никакого интереса к деятельности своего владикавказского отделения. Чего не скажешь о директоре ГМИИ имени Пушкина Марине Лошак, приехавшей на открытие выставки знакомиться с будущими сотрудниками и изучать культурно-политическую обстановку на месте. Впрочем, и в этом году симпозиум хоть и состоялся, но в сокращенном виде — без столь важной части, как молодежная программа.

За свою 13-летнюю историю «Аланика» радикально трансформировалась из обычного пленэра для либерально-модернистского крыла Союза художников в фестиваль и школу современного искусства с участием кураторов ранга Берал Мадры, соосновательницы Стамбульской биеннале. Со временем к основной программе симпозиума, представляющей собой двухнедельную резиденцию для художников, которые, готовясь к выставке, ежедневно устраивают творческие встречи и мастер-классы для широкой публики, добавилась летняя школа для молодежи «Art Кавказ Next». И она стала важнейшим образовательным учреждением в области современного искусства на Северном Кавказе, объединяя студентов из всех республик и воспитывая новое художественное поколение: «Аланика», например, очень гордится тем, что вырастила Казбека Тедеева, выступившего на нынешней выставке с грустным институционально-критическим проектом. Денег на «взрослую» часть симпозиума наскребли: до открытия двухчастной экспозиции, разместившейся в Национальном музее и штаб-квартире Северо-Кавказского филиала ГЦСИ, шли лекции и мастер-классы; Дмитрий Цветков устроил феерическое дефиле с участием детей с особенностями развития в республиканской Национальной научной библиотеке; Заур Цугаев показал световой перформанс «Инородное свечение» в знаменитом башенном комплексе возле селения Цмити. А вот «Art Кавказ Next» на этот раз пришлось отменить по финансовым причинам.

Между тем «Аланике» приходится преодолевать не только московское равнодушие, но и местную административную инерцию, подменяющую современную культуру всевозможной «этникой» и народными промыслами.

Виталий Пацюков, предложивший симпозиуму концепцию «Оглянись в будущее», с большой деликатностью обыграл этот контекст, пригласив к участию мастеров искусства национально-этнического по форме и актуального по содержанию. Скажем, Милану Халилову и Руслана Мазлоева из Нальчика: первая, вступая по кураторской воле в диалог с Йозефом Бойсом, переводит древние войлочные орнаменты в анимацию, второй плетет из камыша абстрактные картины и скульптуры в технике традиционной адыгской циновки. Или Шапи Рабаданов из Махачкалы: художник-самоучка, дагестанский Пиросмани наши дней, он с изумительным юмором обыгрывает кавказские реалии и стереотипы относительно Кавказа, ничуть не уступая ученым профессионалам вроде «Синих носов».