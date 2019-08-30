В Ростове-на-Дону житель Чечни получил шесть лет колонии за финансирование террористов

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) огласили приговор жителю Ачхой-Мартановского района Чечни Юсупу Сайд-Ахмедовичу Ухигову, обвиняемому в содействии террористической деятельности — финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), сообщила пресс-служба суда. Ухигов признан виновным и осужден на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый отрицал свою причастность к преступлению, он и его защита будут обжаловать приговор. По мнению адвоката Генайдиса Атуевса, в ходе процесса обвинение так и не смогло предоставить суду конкретные сведения, указывающие на причастность Ухигова к преступлению.

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2016 года, находясь в австрийском городе Дорнбирн, перевел на счет посредника €150. Деньги предназначались 20-летнему жителю Грозного Шамилю Сулейманову, который собирался выехать к боевикам в Сирию, разделяя идеологию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В марте 2017 года он был приговорен СКОВС к трем годам лишения свободы за попытку участия в террористической деятельности и за вербовку в ИГ своих знакомых. Судом было установлено, что в июле 2016 года четверо молодых людей — Сулейманов, братья Аслан и Хасан Илалдаевы, Имам Юсупов — были задержаны сотрудниками УФСБ России в аэропорту Минеральных Вод при попытке вылететь в Стамбул, чтобы затем перейти турецко-сирийскую и попасть в лагерь террористов. Подсудимые вину признали и были приговорены к различным срокам: от двух до трех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону