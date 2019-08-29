В Ставрополе ликвидировали нарколабораторию

В отношении жителя Ставрополя возбудили уголовное дело по подозрению в изготовлении синтетического наркотика для продажи (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным правоохранителей, подозреваемый синтезировал наркотик в домашней лаборатории в переоборудованной котельной. Необходимые ингредиенты он покупал в через интернет. Дома и в автомобиле подозреваемого, а также в тайниках на территории Кочубеевского района оперативники нашли и изъяли 13 кг наркотического вещества. Из лаборатории изъяли емкости с реактивами и оборудование.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают его возможных соучастников.

Дарья Голякова