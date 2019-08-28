Зеленский выступил за присоединение США к «нормандскому формату»

Киев приветствовал бы присоединение Вашингтона к «нормандскому формату», цель которого — урегулирование конфликта в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на прошедших в украинской столице переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к “нормандскому формату”»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Украины. Также Владимир Зеленский поблагодарил американскую сторону за официальную позицию в отношении Крыма и «усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе».

В ходе встречи также обсуждались такие вопросы, как возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, вопросах реформирования вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности американской стороны помешать покупке китайской компанией украинского завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». По словам источников The Wall Street Journal, возможная украино-китайская сделка должна была стать одной из основных тем встречи господина Зеленского и господина Болтона в Киеве.

Владимир Зеленский неоднократно выступал за проведение расширенной встречи в рамках «нормандского формата». Глава Украины уже обращался к президенту России Владимиру Путину с предложением привлечь к переговорам Великобританию и США. Также господин Зеленский настаивает на скорейшей организации встречи по урегулированию конфликта в Донбассе и рассчитывает, что она может состояться уже этой осенью.

О планах президента Украины на новый саммит в «нормандском формате» читайте в его интервью “Ъ” «“Тянуть некуда — у нас люди гибнут”».

О разморозке диалога об урегулировании конфликта в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».