Зеленский призвал ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав государств—участниц «нормандского формата» встретиться как можно скорее. «Я призываю лидеров стран—участниц нормандского переговорного формата — Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров»,— написал господин Зеленский в Facebook. По его словам, Украина не собирается прерывать работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Глава государства напомнил, что накануне в результате обстрелов из гранатомета в Донецкой области погибли четверо украинских военных. По мнению господина Зеленского, этот инцидент направлен на срыв переговорного процесса.
Напомним, Украина недавно перезапустила работу своих представителей в минской контактной группе, пытается активизировать «нормандский формат», а также добилась разведения сил в районе Станицы Луганской.
Господин Зеленский также обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске с участием Великобритании, Германии, США и Франции. США выступили против изменения форматов переговоров по Украине. Господин Путин, в свою очередь, заверил, что Россия готова к расширенной встрече в «нормандском формате».
Владимир Зеленский ранее рассказал “Ъ”, когда может состояться саммит в «нормандском формате».
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