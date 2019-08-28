Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Цензор.НЕТ» он заявил, что «надо возвращать Донбасс сейчас».

«Есть два вида санкций. Вначале санкции были введены за Крым, а потом после 17 июля (2014 года.— “Ъ”), когда они сбили Boeing, были введены санкции по Донбассу. И россияне от них реально страдают»,— сказал господин Коломойский. Бизнесмен отметил, что Донбасс нужно «возвращать сейчас», поскольку «Россия неустойчива, там всегда возможна внезапная смена власти». «Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму»,— объяснил он.

По мнению господина Коломойского, Донбасс для России «большая обуза», а на его содержание «выделяются огромные дотации из тощего российского бюджета». «Если они вернут нам промышленность Донбасса, у нас значительно вырастет товарооборот с той же Россией, который с 2014-го упал в три раза»,— заявил господин Коломойский.

По его словам, есть смысл в переформатировании минских соглашений в два пакета — по Крыму и по Донбассу, и решать их поочередно. Условий для снятия санкций, по словам бизнесмена, три. «Когда на Донбассе наступил мир – это раз, когда Россия выведет свои войска — это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей — это три»,— сказал он.

Напомним, Игорь Коломойский вернулся на Украину в мае 2019 года. Он покинул Украину в июне 2017 года после обвинений в выводе активов из принадлежавшего ему Приватбанка. Кредитная организации была национализирована. Петр Порошенко неоднократно обвинял своего конкурента на выборах президента Украины Владимира Зеленского в том, что предвыборную кампанию того спонсирует сбежавший олигарх.

О том, как бизнесмен вернулся на Украину, читайте в публикации “Ъ FM” «Игорь Коломойский долетел до своих активов».