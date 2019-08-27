В Самарской области собрали 30 тысяч подписей против мусорной реформы

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев обратился в Администрацию Президента и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и снизить тарифы мусорной реформы. Об этом он сообщил в «Твиттере».

«Мы собрали в Самарской области 30 тысяч подписей против мусорной реформы с требованием провести проверку МинЖКХ и регоператора и снизить тариф», – пишет депутат.

С начала 2019 года Самарская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Собственники этих отходов заключили договоры на обращение с ТКО с региональным оператором. Для этой работы министерство энергетики и ЖКХ Самарской области устанавливает единые тарифы на услугу регоператора по обращению с ТКО. Однако переход на новую систему обращения вызвал недовольство жителей региона.

Алена Смирнова