Прекращение с неизвестными

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, в СУ СКР по Пермскому краю прекращено уголовное дело по факту превышения полномочий неустановленными сотрудниками региональной службы по тарифам Пермского края. Оно расследовалось больше года по фактам отмены долгосрочных тарифов для местных электросетевых организаций. Изначально силовики посчитали, что в результате эти компании недополучили миллионы руб­лей. По данным „Ъ-Прикамье“, дело было прекращено после письма из Генпрокуратуры. В то же время, в СКР продолжается расследование дела в отношении бывшего зам­руководителя РСТ Владислава Степина. Он подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.



По данным знакомых с ситуацией источников, постановление о прекращении уголовного дела было вынесено еще в конце мая — начале июня. Дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). Как утверждают собеседники „Ъ-Прикамье“, этому решению предшествовало письмо из Генеральной прокуратуры РФ, в котором указывалось, что оснований для возбуждения уголовного дела надзорный орган не усматривает.

Напомним, о расследовании в отношении неустановленных сотрудников РСТ стало известно весной прошлого года. Уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) было возбуждено по материалам прокуратуры Пермского края. За несколько месяцев до этого замес­титель прокурора Владимир Черкасов направил их в СУ СКР для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела. В действиях заместителя председателя правительства, руководителя РСТ Антона Удальева прокуратура усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ). Речь шла о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний. В итоге с сентября по конец ноября 2017 года они не могли реализовать в полном объеме свои права и недополучили от 2 до 20 млн руб. Материальный ущерб был причинен ООО «Энергоэффект», ООО «СетьИнвест», ООО «Центральные электрические сети», ООО «Новая региональная сеть Прикамья» и ООО «Вторая электросетевая компания». В региональной службе по тарифам тогда говорили, что решения об отмене тарифов были приняты по прямому указанию ФАС. Как говорят источники, якобы надзорный орган посчитал, что конфликт между РСТ и указанными компаниями представляет собой гражданско-правовые отношения.

В то же время, в СУ СКР по Пермскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-замруководителя РСТ Владислава Степина, занимающего сейчас должность замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ (воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности). Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, в деле также фигурируют документы, касающиеся тарифов, которые он подписывал лично. По их данным, у господина Степина сейчас процессуальный статус подозреваемого. Они не исключают, что если дело дойдет до окончательного обвинения, то оно может быть предъявлено по другому составу. «Важно понимать, осознавал он, что совершает противоправное деяние, или нет»,— считает один из источников.

Дмитрий Астахов