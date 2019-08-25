СМИ: лидеры G7 обсудили восстановление «восьмерки» с Россией

Лидеры стран G7 обсудили вопрос о восстановлении формата G8 с участием России. Об этом агентству Kyodo сообщил представитель японского правительства, передает ТАСС. Подробностей встречи он не уточнил, заявив, что ее содержание «ни за что не будет разглашено».

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Саммит G7 начался в субботу, 24 августа, во французском городе Биарриц. Накануне президент США Дональд Трамп предложил поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Президент Франции Эмманюэль Макрон был единственным из политических лидеров, кто поддержал эту инициативу. Однако он уточнил, что без выполнения минских соглашений восстановление «восьмерки» было бы ошибкой. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступили против.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».